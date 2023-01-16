Михалков подверг критике Евросоюз из-за попадания в санкционный список

Режиссер обвинил Евросоюз в том, что его члены ввели санкции в отношении того, кто позволил себе высказать личное мнение «в своей стране, у себя на родине, своему народу на своем языке».

Михалков также отметил, что он не пытается избежать санкций и не доверяет политическим деятелям Европы. Он заявил, что Запад хочет посеять на Украине нацизм и русофобию и приблизить Североатлантический альянс к российским границам.

Михалков добавил, что зрителями его авторской программы «Бесогон» в 2022 году стали 229 млн человек. При этом на обвинения в пропаганде позиции Кремля кинорежиссер ответил, что делает передачу за свой счет и не получает платы от государства и от канала. Михалков подчеркнул, что «Бесогон» отличается независимостью и правдивостью.

Ранее Евросоюз принял девятый пакет российских санкций. Помимо Никиты Михалкова, в нем фигурируют ряд министров, судьи Конституционного суда, семь российских губернаторов и дочери главы Чечни Рамзана Кадырова - Айшат и Карина, а также вице-премьер РФ Татьяна Голикова, телеведущие Борис Корчевников и Марина Ким, певец Григорий Лепс, писатель и блогер Дмитрий Пучков. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

