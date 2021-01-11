Малышева спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России

Врач и телеведущая Елена Малышева сделала прогноз по ситуации с COVID-19 в 2021 году.

В своем Instagram она написала, что текущий год будет лучше предыдущего в том случае, если жители России начнут контролировать состояние своего здоровья. Малышева советует следить за давлением, уровнем холестерина в крови и в случае необходимости принимать лекарства.

Врач напомнила, что в самой тяжелой форме коронавирус протекает у людей с ожирением и сахарным диабетом. «Похудейте и контролируйте ваш сахар крови! И коронавирус вам не страшен!», — сообщила телеведущая.