Малышева спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России

Врач и телеведущая Елена Малышева сделала прогноз по ситуации с COVID-19 в 2021 году.

В своем Instagram она написала, что текущий год будет лучше предыдущего в том случае, если жители России начнут контролировать состояние своего здоровья. Малышева советует следить за давлением, уровнем холестерина в крови и в случае необходимости принимать лекарства.

Врач напомнила, что в самой тяжелой форме коронавирус протекает у людей с ожирением и сахарным диабетом. «Похудейте и контролируйте ваш сахар крови! И коронавирус вам не страшен!», — сообщила телеведущая.

Малышева рассказала о клеточном иммунитете к COVID-19

Также Малышева рекомендует сбивать температуру при COVID-19 парацетамолом.

Она указала на универсальность этого препарата. «Парацетамол глобально подходит всем. Самое главное — он разрешен бремененным и кормящим матерям», - сказала врач.

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Одиноков
ТЕГИ:КоронавирусЕлена Малышева
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