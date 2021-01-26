Малышева перечислила группы риска, которым обязательно необходима вакцинация

Российская телеведущая и врач Елена Малышева перечислила группы риска, которым обязательно нужно вакцинироваться от COVID-19.

По ее словам, риск тяжело заболеть и умереть от коронавируса «в миллион раз выше, чем любые риски вакцинации», - сообщила она в эфире «Первого канала».

Как отметила врач, прививку от коронавируса необходимо делать людям старше 65 лет, тем, кто страдает ожирением и хроническими болезнями почек, у кого есть заболевание легких онкологические и сердечно-сосудистые заболевания.