Малышева перечислила группы риска, которым обязательно необходима вакцинация
Российская телеведущая и врач Елена Малышева перечислила группы риска, которым обязательно нужно вакцинироваться от COVID-19.
По ее словам, риск тяжело заболеть и умереть от коронавируса «в миллион раз выше, чем любые риски вакцинации», - сообщила она в эфире «Первого канала».
Как отметила врач, прививку от коронавируса необходимо делать людям старше 65 лет, тем, кто страдает ожирением и хроническими болезнями почек, у кого есть заболевание легких онкологические и сердечно-сосудистые заболевания.
Ранее Малышева сообщила, что чёрный перец помогает защитить организм от коронавирусной инфекции.
В приправе содержится пиперин, блокирующий частицы вируса, ответственные за размножение и проникновение в организм.
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