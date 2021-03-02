Штамм коронавируса из ЮАР оказался устойчив к антителам и плазме выздоравливающих пациентов

Южноафриканские биологи выяснили, что обнаруженный в ЮАР новый штамм коронавируса устойчив к нейтрализации при воздействии антител вируса или плазмы выздоравливающих больных. Итоги исследования опубликовал журнал Nature Medicine.

Группа ученых из Национального института инфекционных заболеваний Национальной службы здравоохранения ЮАР вместе с коллегами из Университета Витватерсранда и ряда других учреждений изучили в лабораторных условиях поведение и устойчивость к антителам искусственного псевдовируса с мутациями южноафриканского штамма 501Y.V2.

Ученые сравнили нейтрализацию 501Y.V и исходного коронавируса с помощью трех классов моноклональных антител. Выяснилось, что все три класса побороли исходный вирус, но не южноафриканский вариант.

После исследователи протестировали нейтрализацию обеих разновидностей плазмой, полученной от 44 выздоравливающих пациентов из больниц Йоханнесбурга. Половина образцов не продемонстрировали активность против 501Y.V2, часть показали существенно пониженную реакцию. Высокий уровень нейтрализации вируса был отмечен лишь у трех образцов плазмы, взятых от пациентов с тяжелой формой COVID-19.

При этом антитела успешно связывались со спайковым белком коронавируса, обеспечивая частичную защиту от инфекции.

Как отмечают биологи, итоги исследования говорят о высокой вероятности повторного заражения штаммом 501Y.V2 для уже переболевших коронавирусом. Кроме того, ученые подчеркивают необходимость продолжать разработку быстро адаптируемых платформ для новых вакцин, так как уже существующие препараты могут быть неэффективны против новых мутаций.

Новый штамм коронавируса обнаружили в ЮАР в октябре. Этот тип инфекции более заразный по сравнению с «обычным» коронавирусом, однако пока не доказано его влияние на тяжесть заболевания, сообщают «Невские новости».

