Лишний вес и хронический панкреатит. Врач рассказала о факторах риска диабета

Лишний вес и хронический панкреатит могут привести к заболеванию диабетом. Об этом рассказал врач-эндокринолог, научный сотрудник Клинического института имени М. Владимирского (МОНИКИ) Наталья Балашова.

По ее словам, в группе риска находятся люди с абдоминальным ожирением (в районе живота). Большой обхват талии может спровоцировать диабет второго типа. Малоподвижный образ жизни, неправильное питание, ожирение и нарушение работы поджелудочной железы — главные причины этого заболевания.