Лишний вес и хронический панкреатит. Врач рассказала о факторах риска диабета
Лишний вес и хронический панкреатит могут привести к заболеванию диабетом. Об этом рассказал врач-эндокринолог, научный сотрудник Клинического института имени М. Владимирского (МОНИКИ) Наталья Балашова.
По ее словам, в группе риска находятся люди с абдоминальным ожирением (в районе живота). Большой обхват талии может спровоцировать диабет второго типа. Малоподвижный образ жизни, неправильное питание, ожирение и нарушение работы поджелудочной железы — главные причины этого заболевания.
«Фактор риска — это переедание, особенно по углеводам и жирам. Также в опасности пациенты с воспалительными заболеваниями поджелудочной железы — хроническими панкреатитами», — рассказала медик «Вечерней Москве».
Диабетом страдают, как правило, пожилые люди.
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