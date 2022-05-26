Лишний вес и хронический панкреатит. Врач рассказала о факторах риска диабета

Лишний вес и хронический панкреатит могут привести к заболеванию диабетом. Об этом рассказал врач-эндокринолог, научный сотрудник Клинического института имени М. Владимирского (МОНИКИ) Наталья Балашова.

По ее словам, в группе риска находятся люди с абдоминальным ожирением (в районе живота). Большой обхват талии может спровоцировать диабет второго типа. Малоподвижный образ жизни, неправильное питание, ожирение и нарушение работы поджелудочной железы — главные причины этого заболевания.

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«Фактор риска — это переедание, особенно по углеводам и жирам. Также в опасности пациенты с воспалительными заболеваниями поджелудочной железы — хроническими панкреатитами», — рассказала медик «Вечерней Москве».

Диабетом страдают, как правило, пожилые люди.


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ФОТО: РИА Новости
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