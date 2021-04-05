Лещенко перенес четыре сердечных приступа после коронавируса
Народный артист России Лев Лещенко перенес четыре сердечных приступа после коронавируса, сообщил сам певец в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».
Артист рассказал, что болезнь, которую он перенес год назад, до сих пор заставляет его тревожиться о здоровье. 79-летний Лещенко признался, что восстановление после болезни было тяжелым, и ему часто приходилось обращаться к врачам.
«У меня было четыре сердечных приступа! Я попадал на стенокардию мощную! Меня кошмарило и колбасило так, что вылетал из жизни», - рассказал артист. Несмотря на тяжелую болезнь, перестать работать Лещенко не собирается, иначе «депрессии не миновать».
Ранее руководитель Театра кошек Юрий Куклачев признался в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что «тяжело переболел» коронавирусом и «чуть не умер», однако сейчас восстановил иммунитет.
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