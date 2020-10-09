Крым за сутки побил рекорд по приросту случаев COVID-19

Врачи обнаружили 125 новых случаев заражения коронавирусом в Крыму, из них 96 человек сами обратились за медицинской помощью, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Среди контактных по ранее зарегистрированным заболевшим выявили 23 новых случаев, шесть - при скрининге здорового населения. Предыдущий максимальный показатель суточного прироста выявленных случаев зафиксировали в Крыму за 6 октября - 118.

Власти Крыма в начале октября усилили ограничения из-за быстрого прироста случаев заболевания: предпринимателям запретили обслуживать гостей без масок, а пожилым рекомендовали оставаться дома.

