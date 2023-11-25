Конфеты Skittles призвали запретить в России

Отмечается, что у врачей возникли вопросы к диоксиду титана (белый краситель E171) и другим ингредиентам в составе конфет. Медики уверены: они вызывают рак, а девочек могут сделать бесплодными. Запрос о проверке хотят направить в Роспотребнадзор и Роскачество.



Диоксид титана используют в выпечке, соусах, жвачке, сырах и при обработке орехов. Его добавляют также в таблетки и зубные пасты.



При этом в Европе в 2019 году вышел доклад, согласно которому диоксид титана небезопасно использовать в пище. В 2022 году его запретили во всём Евросоюзе. В России же при проверках пришли к выводу, что риски есть только при высоком содержании красителя (более 1%), отмечает «Радиоточка НСН».

