Комаровский рассказал, как связаны питание и риск развития онкологии
Российский телеведущий, доктор Евгений Комаровский выразил мнение, что взаимосвязь питания и онкологии преувеличена, сообщает телеканал «360».
По его словам, некоторые виды рака вообще никак не зависят от рациона питания человека. При этом излишнее употребление алкоголя может провоцировать только некоторые онкологические заболевания. Но есть и доказанный факт, который можно применить к раку в целом: слишком большой вес приводит к повышенным рискам. Доктор считает, что важнее всего контролировать свои килограммы, употреблять достаточно клетчатки, отдавать предпочтение вареным продуктам и избегать жареных.
Как сообщалось, людям после 30 лет необходимо отказаться от употребления некоторых продуктов. Рекомендуется в первую очередь не употреблять ароматизированный йогурт, в котором содержится много сахара, пирожные, кексы и лепешки на завтрак, газировку.
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