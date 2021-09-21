Комаровский рассказал, как связаны питание и риск развития онкологии

По его словам, некоторые виды рака вообще никак не зависят от рациона питания человека. При этом излишнее употребление алкоголя может провоцировать только некоторые онкологические заболевания. Но есть и доказанный факт, который можно применить к раку в целом: слишком большой вес приводит к повышенным рискам. Доктор считает, что важнее всего контролировать свои килограммы, употреблять достаточно клетчатки, отдавать предпочтение вареным продуктам и избегать жареных.

Как сообщалось, людям после 30 лет необходимо отказаться от употребления некоторых продуктов. Рекомендуется в первую очередь не употреблять ароматизированный йогурт, в котором содержится много сахара, пирожные, кексы и лепешки на завтрак, газировку.

