Комаровский рассказал, как связаны питание и риск развития онкологии

Российский телеведущий, доктор Евгений Комаровский выразил мнение, что взаимосвязь питания и онкологии преувеличена, сообщает телеканал «360».

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По его словам, некоторые виды рака вообще никак не зависят от рациона питания человека. При этом излишнее употребление алкоголя может провоцировать только некоторые онкологические заболевания. Но есть и доказанный факт, который можно применить к раку в целом: слишком большой вес приводит к повышенным рискам. Доктор считает, что важнее всего контролировать свои килограммы, употреблять достаточно клетчатки, отдавать предпочтение вареным продуктам и избегать жареных.

Как сообщалось, людям после 30 лет необходимо отказаться от употребления некоторых продуктов. Рекомендуется в первую очередь не употреблять ароматизированный йогурт, в котором содержится много сахара, пирожные, кексы и лепешки на завтрак, газировку.

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ФОТО: Pixabay
ТЕГИ:ОнкологияПродукты
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