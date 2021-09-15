Собянин рассказал о развитии столичной системы онкологической помощи

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы направляют на обеспечение москвичей онкологической помощью более 30 миллиардов рублей в год, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

По его словам, важно качественно и своевременно, в нужном объёме, «доводить до пациентов лекарственные средства, терапия, химиотерапия». Глава столицы отметил, что несмотря на дополнительные риски, во время пандемии оказание плановой онкологической помощи увеличилось по всем направлениям.

«Это говорит о том, что мощные центры, которые мы создаем, могут работать и противостоять даже вот таким серьёзным вызовам, с которыми мы работаем сегодня. С учётом того, что мы вкладываем значительные ресурсы в материальную базу... я думаю, что, конечно, эффект будет», - подчеркнул градоначальник.

В ходе осмотра Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), расположенного в корпусе 28 городской клинической больницы имени Боткина, Собянин рассказал, что в ходе капитального ремонта здесь выполнили «серьёзные работы», в оснащение вошло продвинутое оборудование, а обстановка стала максимально комфортной для пациентов и врачей.

Мэр столицы добавил, что в 2021 году планируется завершить реконструкцию ещё двух подобных амбулаторных центров: в 40-й больнице и 1-й онкологической больнице, а в больнице имени Буянова будет открыт современный эндоскопический центр.

