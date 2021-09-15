Собянин рассказал о развитии столичной системы онкологической помощи
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы направляют на обеспечение москвичей онкологической помощью более 30 миллиардов рублей в год, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
По его словам, важно качественно и своевременно, в нужном объёме, «доводить до пациентов лекарственные средства, терапия, химиотерапия». Глава столицы отметил, что несмотря на дополнительные риски, во время пандемии оказание плановой онкологической помощи увеличилось по всем направлениям.
«Это говорит о том, что мощные центры, которые мы создаем, могут работать и противостоять даже вот таким серьёзным вызовам, с которыми мы работаем сегодня. С учётом того, что мы вкладываем значительные ресурсы в материальную базу... я думаю, что, конечно, эффект будет», - подчеркнул градоначальник.
В ходе осмотра Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), расположенного в корпусе 28 городской клинической больницы имени Боткина, Собянин рассказал, что в ходе капитального ремонта здесь выполнили «серьёзные работы», в оснащение вошло продвинутое оборудование, а обстановка стала максимально комфортной для пациентов и врачей.
Мэр столицы добавил, что в 2021 году планируется завершить реконструкцию ещё двух подобных амбулаторных центров: в 40-й больнице и 1-й онкологической больнице, а в больнице имени Буянова будет открыт современный эндоскопический центр.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+18 841 / сут.
Умерли
195 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+17 039 / сут.
- Минобороны предъявило авиахолдингу «Сухой» иск на 343 миллиона рублей
- Памфилова назвала мерзавцами заказчиков нарушений на выборах
- Москвичам рассказали о дождливой погоде на выходных
- Власти Подмосковья пообещали обеспечить газом 300 тысяч жителей региона
- Телефонные мошенники выманили у жителя Курска 3 млн рублей
- Кассационный суд отказался смягчить приговор Михаилу Ефремову
- Песков объяснил, почему не ушел на самоизоляцию
- Популярный стендап-комик умер в 61 год от рака
- Михаил Ефремов заявил об ухудшении здоровья и обострении астмы
- Песков: Эффективность «Спутника V» высокая, Путина — еще выше
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru