Количество отравившихся роллами в кафе в Бурятии выросло до 70
7 июля 202407:01
В бурятском городе Гусиноозерск количество отравившихся роллами в одном из кафе выросло до 70, сообщает «РЕН ТВ».
Они находятся в инфекционном отделении. Среди отравившихся - 39 несовершеннолетних с признаками острого гастроэнтерита средней степени тяжести.
У всех обратившихся врачи взяли бактериологический анализ, а в инфекционном отделении развернули дополнительные места.
Ранее сообщалось о 56 отравившихся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru