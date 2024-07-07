Количество отравившихся роллами в кафе в Бурятии выросло до 70

В бурятском городе Гусиноозерск количество отравившихся роллами в одном из кафе выросло до 70, сообщает «РЕН ТВ».

В воде, которой отравились около 20 жителей Приморья, найдена кишечная палочка

Они находятся в инфекционном отделении. Среди отравившихся - 39 несовершеннолетних с признаками острого гастроэнтерита средней степени тяжести.

У всех обратившихся врачи взяли бактериологический анализ, а в инфекционном отделении развернули дополнительные места.

Ранее сообщалось о 56 отравившихся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Сухов
ТЕГИ:ЗдоровьеБурятияОтравления

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