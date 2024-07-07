В воде, которой отравились около 20 жителей Приморья, найдена кишечная палочка
В Приморском крае специалисты обнаружили в воде, после употребления которой почти 20 жителей Спасска-Дальнего обратились к врачам с признаками пищевого отравления, найдена кишечная палочка, сообщает РИА Новости.
Из семи отобранных проб воды две не соответствуют микробиологическим показателям. «Примтеплоэнерго» рекомендовано продолжить мероприятия по дезинфекции на скважине и разводящих сетях, а также увеличить количество подвоза воды для жителей.
Ранее по факту массового отравления водой в Приморье возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru