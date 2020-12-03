Коэффициент распространения коронавируса в РФ упал ниже 1
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Российской Федерации оказался ниже единицы. Это произошло впервые с конца августа, на сегодня он составляет 0,99. Это следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.
Причём в Москве этот показатель уже был ниже единицы и снизился ещё - с 0,96 до 0,92, передает ТАСС. Ниже единицы коэффициент фиксируется в ещё одном из десяти регионов с наибольшим количеством инфицированных. В Свердловской области он составляет 0,96.
В трех таких субъектах федерации он равен единице. Это - Иркутская область, Красноярский край и Санкт-Петербург. В северной столице он опустился до этой отметки впервые с 24 сентября.
Коэффициент распространения коронавируса демонстрирует, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.
Положительная динамика этого показателя отмечается, несмотря на новый антирекорд по суточному заражению в России. За последние 24 часа в стране выявлено 28 145 новых случаев коронавируса – максимум за всё время пандемии.
Как уточняет «Свободная пресса», наибольшее число новых случаев приходится на столицу РФ— 7750. Затем идут Санкт-Петербург (+3692) и Московская область (+1193).
Выздоровели за последние сутки 29 502 человека.
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