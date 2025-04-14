Клюква, арахис и какао: Россиянам рассказали, какие продукты полезны для сердца

В шелковице, красном и белом вине, смородине и арахисе содержится антиоксидант ресвератрол, который очень полезен для сердца и сосудов, рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Дианова уточнила, что это природное соединение может снижать уровень воспалительных маркеров в организме и полезно при лечении различных сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа. Также ресвератрол имеет противораковые свойства.