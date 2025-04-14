Клюква, арахис и какао: Россиянам рассказали, какие продукты полезны для сердца
В шелковице, красном и белом вине, смородине и арахисе содержится антиоксидант ресвератрол, который очень полезен для сердца и сосудов, рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова. Ее слова приводит «Газета.Ru».
Дианова уточнила, что это природное соединение может снижать уровень воспалительных маркеров в организме и полезно при лечении различных сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа. Также ресвератрол имеет противораковые свойства.
Врач отметила, что ресвератрол гораздо эффективнее усваивается из таких продуктов, как какао, брусника, черника, арахис, красной смородина и виноград, чем из БАДов.
Ранее россиянам рассказали, что если врач диагностировал у человека целиакию или сахарный диабет, то лучше отказаться от употребления сдобных пасхальных куличей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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