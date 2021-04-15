Клинические испытания вакцины от COVID-19 от ФМБА начнутся в июле
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что доклинические испытания вакцины от коронавируса, которая была разработана организацией, завершатся в июне текущего года, сообщает «Интерфакс».
По её словам, в июле ФМБА планирует «выйти на 1-2 фазу клинических испытаний».
Ранее Скворцова рассказала президенту России Владимиру Путину, что созданная в агентстве новая технологическая платформа позволит создать вакцину от коронавируса, вызывающую «клеточный иммунитет, преимуществом которого является длительность».
Кроме того, она сообщила главе государства, что в ФМБА было разработано лекарство от коронавируса «Мир-19», позволяющее лечить тяжелую форму COVID-19, сообщает Ura.ru.
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