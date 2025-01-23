Роспотребнадзор предупредил, что сезон активности клещей может начаться раньше

Сезон активности клещей в России в 2025 году может начаться раньше, чем обычно. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили, что в 2014 году зима была теплой и малоснежной, уже с 12 февраля регулярно фиксировались положительные температуры днем, и из-за раннего потепления сезон присасывания клещей стартовал в середине марта, а не во второй половине апреля.

«Такое может повториться и в этом году, но для разных регионов ситуация из-за большого разнообразия природных условий будет отличаться», — предупредил Роспотребнадзор.

В федеральной службе посоветовали соблюдать меры предосторожности при нахождении на природе, в парке, в лесу и применять средства для защиты от клещей.

Ранее в Томской области зарегистрировали нападение клеща на 5-летнего мальчика, предположительно, паукообразное вышло из диапаузы из-за аномально теплой погоды, сообщает РЕН ТВ.

