Роспотребнадзор предупредил, что сезон активности клещей может начаться раньше
Сезон активности клещей в России в 2025 году может начаться раньше, чем обычно. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве напомнили, что в 2014 году зима была теплой и малоснежной, уже с 12 февраля регулярно фиксировались положительные температуры днем, и из-за раннего потепления сезон присасывания клещей стартовал в середине марта, а не во второй половине апреля.
«Такое может повториться и в этом году, но для разных регионов ситуация из-за большого разнообразия природных условий будет отличаться», — предупредил Роспотребнадзор.
В федеральной службе посоветовали соблюдать меры предосторожности при нахождении на природе, в парке, в лесу и применять средства для защиты от клещей.
Ранее в Томской области зарегистрировали нападение клеща на 5-летнего мальчика, предположительно, паукообразное вышло из диапаузы из-за аномально теплой погоды, сообщает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru