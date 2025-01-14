Китайские ученые заявили, что виноградный сок защищает от импотенции
Виноградный сок препятствует развитию эректильной дисфункции, она же - импотенция. Об этом со ссылкой на исследование китайских учёных сообщает сайт aif.ru.
Отмечается, что для анализа использовалась база данных американского Национального обследования здоровья и питания (NHANES). После её оценки учёные из КНР пришли к выводу, что употребление более пяти стаканов виноградного сока в неделю связано с более низкой распространенностью эректильной дисфункции, особенно у мужчин старше 40 лет.
В исследовании говорится, что полезное действие, в первую очередь, оказывают фенольные соединения, которые защищают сосуды от атеросклероза. Но при этом в соке большое количество сахаров, что делает его далеко не самым полезным.
Врач-психоэндокринолог и президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов отметил, что глюкоза из виноградного сока усваивается быстрее, чем из ягод, и сильнее повышает сахар, поэтому напиток не рекомендуется тем, у кого диагностировали сахарный диабет.
«Я бы рекомендовал виноградный сок только спортсменам и тем, кто испытывает большие физические нагрузки, при которых углеводы сгорают и не превращаются в жиры», - заключил эксперт.
Ранее доктор медицинских наук Роман Голощапов-Аксенов заявил, что атеросклероз является основной причиной деменции, может привести к импотенции у мужчин, а также тромбозам и эмболиям артерий почек и кишечника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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