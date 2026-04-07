«Доигрались до убийства!»: В полиции призвали отчислять неадекватных учеников из школы
Школьника, который убил учительницу в одной из школ Добрянки, давно пора было отчислить из школы за неадекватное поведение, сказал НСН Михаил Пашкин.
В отношении подростков с девиантным поведением нужно действовать жестко: при первом нарушении наказывать родителей, при втором — отчислять ребенка из школы. Ответственность же за попустительство и желание спустить проблему на тормозах должна лежать на директоре и завуче. Об этом НСН заявил глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин.
Убивший утром 7 апреля классного руководителя 17-летний девятиклассник из Добрянки Пермского края был вооружен кухонным ножом. По данным Telegram-канал SHOT, одноклассники неоднократно жаловались на странное поведение подростка: второгодник бился головой об стену и кричал матом на учителей. По словам Пашкина, неадекватного подростка давно нужно было отчислить.
«Если подросток и раньше вел себя неадекватно, нужно было давным-давно отчислить его из школы и либо отправить его в спецприемник, либо принимать какие-то другие соответствующие меры. Им должна была заниматься комиссия по делам несовершеннолетних, если ребенок психически ненормальный — надо было поговорить с родителями и поместить его в психиатрическую лечебницу. Даже если он просто ругался матом, за это уже должна наступать административная ответственность. Возникает вопрос, не наказывали ли его или родителей за это ранее? По каждому такому факту нужно было принимать административное решение. Церемониться не нужно: первый раз что-то не так сделал в школе — наказать родителей. Во второй раз — отчислить из школы. Нужно жестко действовать, чтобы не допускать таких ЧП. В школе должен быть психолог, с ребенком и с родителями нужно было провести беседу. Руководству школы, родителям других учеников нужно было раньше обращаться в полицию. А отвечать должны директор и завуч — почему они не обратили внимания на жалобы учителей, учеников? Руководство школы знало о проблемах, но ничего не сделало. Не хотели портить показатели — вот и доигрались», — сказал Пашкин.
Ранее заслуженный учитель России, академик Российской академии образования Евгений Ямбург заявил, что изоляция хулиганов в специализированных учебных учреждениях не решит проблему девиантного поведения учеников в школе.
