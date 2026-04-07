Российская АЭС для Луны должна быть готова к отправке в 2030-2032 годах

Отечественная атомная станция для освоения Луны должна быть готова к доставке и установке в 2030-е годы. Об этом заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«К 2030-2032 годам станция должна быть готова к тому, чтобы ее можно было устанавливать на Луне», - приводит его слова ТАСС.

Как указал Ковальчук, при создании станции используют новые устойчивые к радиации материалы.

Ранее президент Российской академии наук академик Геннадий Красников рассказал, что Россия заложила строительство атомной электростанции в программу изучения Луны.

