Российская АЭС для Луны должна быть готова к отправке в 2030-2032 годах
7 апреля 202612:32
Отечественная атомная станция для освоения Луны должна быть готова к доставке и установке в 2030-е годы. Об этом заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
«К 2030-2032 годам станция должна быть готова к тому, чтобы ее можно было устанавливать на Луне», - приводит его слова ТАСС.
Как указал Ковальчук, при создании станции используют новые устойчивые к радиации материалы.
Ранее президент Российской академии наук академик Геннадий Красников рассказал, что Россия заложила строительство атомной электростанции в программу изучения Луны.
