Генконсульство: Все желающие россияне смогли покинуть ОАЭ

Все россияне, которые хотели покинуть Объединенные Арабские Эмираты на фоне перебоев в авиасообщении, выехали из страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генеральное консульство РФ в Дубае.

«По состоянию на текущий момент все граждане Российской Федерации, ранее изъявлявшие желание покинуть ОАЭ в связи с перебоями в авиасообщении, смогли это сделать», - говорится в сообщении.

Постоянно проживающие в ОАЭ россияне продолжают прибывать в страну и покидать ее регулярными рейсами. По данным генконсульства, вывозных рейсов из ОАЭ в Россию не планируется, авиасообщение между двумя странами осуществляется регулярно иностранными авиакомпаниями.

Ранее перевозчик «Аэрофлот» приостановил продажу билетов в ОАЭ до конца мая, возобновление полетов будет зависеть от развития ситуации в регионе.

