Генконсульство: Все желающие россияне смогли покинуть ОАЭ
Все россияне, которые хотели покинуть Объединенные Арабские Эмираты на фоне перебоев в авиасообщении, выехали из страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генеральное консульство РФ в Дубае.
«По состоянию на текущий момент все граждане Российской Федерации, ранее изъявлявшие желание покинуть ОАЭ в связи с перебоями в авиасообщении, смогли это сделать», - говорится в сообщении.
Постоянно проживающие в ОАЭ россияне продолжают прибывать в страну и покидать ее регулярными рейсами. По данным генконсульства, вывозных рейсов из ОАЭ в Россию не планируется, авиасообщение между двумя странами осуществляется регулярно иностранными авиакомпаниями.
Ранее перевозчик «Аэрофлот» приостановил продажу билетов в ОАЭ до конца мая, возобновление полетов будет зависеть от развития ситуации в регионе.
Горячие новости
- Едут без ограничений: Электросамокаты «глючат» из-за сбоев с геолокацией
- Депутат Нилов призвал ограничить движение электросамокатов в Москве
- Исследование: Численность населения превысила возможности Земли
- «Лучше этажами»: Кто может купить Moscow Towers у РЖД за 280 млрд рублей
- СМИ: Венгрия планирует сделку по нефти с США на $500 млн
- В центре Москвы мужчина украл из магазина 98 плиток шоколада
- В Москве пройдет презентация фотопроекта о музеях космонавтики
- «Корпоративный тренд»: Почему винил становится инструментом продвижения бизнеса
- Российская АЭС для Луны должна быть готова к отправке в 2030-2032 годах
- Генконсульство: Все желающие россияне смогли покинуть ОАЭ