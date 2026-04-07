Зоолог объяснил, почему разрешат охоту на краснокнижных животных
Михаил Кречмар заявил НСН, что именно регионы должны решать, кому и сколько животных можно будет отстреливать.
Во всех странах регулируется животный мир, в некоторых регионах России даже количество особо редких видов превышает критические значения, что наносит вред людям, заявил НСН зоолог Михаил Кречмар.
Скандал вызвало постановление Минприроды, которое появилось на федеральном портале нормативных правовых актов. В документе предлагают разрешить «добычу» редких животных, занесённых в Красную книгу, — но с условиями. Планируется расширить список лиц, которым могут выдавать соответствующие разрешения, в том числе юрлицам и ИП. При этом решение вопроса о том, кому и сколько животных можно будет отстреливать, предлагают «спустить» региональным ведомствам, сообщает Baza. Кречмар объяснил, что такой документ был всегда, просто теперь вносятся уточнения.
«Это давняя история, такой механизм всегда был. Если есть объекты животного мира, надо думать, как их регулировать и каким путем. Это касается и особо редких животных, потому что и особо редкие виды могут причинять ущерб. Например, белые медведи и на людей иногда нападают, и вламываются в дома. В некоторых местах количество краснокнижных видов превышает критические значения, возникает вопрос о регулировании. Зверь терроризует поселок, ловит собак, может нападать, а на согласование с Москвой уходит месяц. Я это говорю как северянин, я знаю, что это такое. Поэтому логично, что региональные ведомства должны принимать решения. Сейчас просто вносятся уточнения, потому что такой документ всегда был. Подобные документы есть абсолютно во всех странах», - пояснил он.
Зоозащитники не дают возможности охотничьей отрасли регулировать численность хищников, которые неумеренно плодятся и выходят к людям из-за нехватки еды. Об этом НСН заявил член Росохотрыболовсоюза, охотник Максим Медведев.
