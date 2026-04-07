Во всех странах регулируется животный мир, в некоторых регионах России даже количество особо редких видов превышает критические значения, что наносит вред людям, заявил НСН зоолог Михаил Кречмар.

Скандал вызвало постановление Минприроды, которое появилось на федеральном портале нормативных правовых актов. В документе предлагают разрешить «добычу» редких животных, занесённых в Красную книгу, — но с условиями. Планируется расширить список лиц, которым могут выдавать соответствующие разрешения, в том числе юрлицам и ИП. При этом решение вопроса о том, кому и сколько животных можно будет отстреливать, предлагают «спустить» региональным ведомствам, сообщает Baza. Кречмар объяснил, что такой документ был всегда, просто теперь вносятся уточнения.