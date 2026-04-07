В Москве пройдет презентация фотопроекта о музеях космонавтики

Презентация проекта «Хранители космоса» документального фотографа и фотожурналиста Натальи Шатохиной состоится в библиотеке № 180 имени Н.Ф. Федорова в Москве 9 апреля. Об этом сообщает NEWS.ru.

Мероприятие, посвященное музеям космонавтики и их основателям, пройдет в рамках открытия Недели космоса.

Сегодня в России существует множество музеев космонавтики, немало учреждений продолжают работу благодаря личным вложениям и усилиям создателей. В проекте фотожурналиста представлены основатели музеев и экспонаты из различных уголков России.

Наталья Шатохина - член Союза Фотохудожников РФ, штатный фотокорреспондент NEWS.ru, призер конкурса фотожурналистики им. А. Ефремова и стипендиат Правительства РФ. Также фотограф является участником персональных и коллективных выставок, финалистом международного конкурса фотожурналистики CPOY 2024 года.

Зарегистрироваться на презентацию можно на сайте культурного учреждения.

