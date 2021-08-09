Кардиолог рассказал о раннем симптоме инфаркта миокарда

Жжение или дискомфорт в области груди могут быть ранними симптомами инфаркта миокарда. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, кардиолог университета имени Мечникова Игорь Кочанов в беседе с порталом «Доктор Питер».

«За несколько дней до инфаркта может появиться кратковременное чувство жжения или дискомфорта в груди во время ходьбы или физической нагрузки, которые ранее вы у себя не наблюдали», — заявил специалист.

Кардиолог подчеркнул, что при появлении этого симптома необходимо обратиться к врачу. Еще одним типичным проявлением инфаркта специалист назвал давящие боли в области груди, длящиеся более 20 минут, во время которых пациент может испытывать чувство страха и обливаться холодным потом.

Кочанов добавил, что в последнее время ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия встречаются у граждан в более раннем возрасте. Специалист объяснил это употреблением продуктов с высоким уровнем углеводов, курением, лишним весом у молодых людей.

Ранее замдиректора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева предупредила о риске инфаркта и инсульта у пациентов, перенесших коронавирус, напоминает «Свободная пресса».

