Россиянам назвали причины непреодолимой тяги к сладкому
Еда часто становится способом успокоиться или снизить тревогу. Об этом «Ленте.ру» рассказала врач-диетолог клиник «Атлас» Анастасия Ефимова.
Она отметила, что пищевые привычки тесно связаны с психоэмоциональным состоянием. И непреодолимая тяга к сладкому и мучному может возникнуть из-за стресса, недостатка сна и гормональных колебаний.
По словам эксперта, хронический стресс и высокий уровень кортизола повышают вероятность импульсивного переедания. При недостатке сна уровень гормона лептина, отвечающего за чувство голода, снижается, а уровень гормона грелина, ответственного за насыщения, наоборот, повышается.
Ефимова указал, что в результате мозг ищет быстрый источник энергии, которым становится высококалорийная еда с ярким вкусом. Она активирует дофаминовую систему вознаграждения, посылая быстрый сигнал облегчения. Однако этот эффект временный.
Диетолог добавила, что причиной непреодолимой тяги к сладкому могут также стать большие перерывы между приёмами пищи, недостаток в рационе белка и клетчатки, постоянная доступность десертов и выпечки.
Ранее диетолог Антон Поляков заявил, что жаркую погоду следует отказаться от употребления алкоголя, кофе, чая, сладких напитков, соков, газировки и морсов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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