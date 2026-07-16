Россиянам назвали причины непреодолимой тяги к сладкому

Она отметила, что пищевые привычки тесно связаны с психоэмоциональным состоянием. И непреодолимая тяга к сладкому и мучному может возникнуть из-за стресса, недостатка сна и гормональных колебаний.

По словам эксперта, хронический стресс и высокий уровень кортизола повышают вероятность импульсивного переедания. При недостатке сна уровень гормона лептина, отвечающего за чувство голода, снижается, а уровень гормона грелина, ответственного за насыщения, наоборот, повышается.

Ефимова указал, что в результате мозг ищет быстрый источник энергии, которым становится высококалорийная еда с ярким вкусом. Она активирует дофаминовую систему вознаграждения, посылая быстрый сигнал облегчения. Однако этот эффект временный.

Диетолог добавила, что причиной непреодолимой тяги к сладкому могут также стать большие перерывы между приёмами пищи, недостаток в рационе белка и клетчатки, постоянная доступность десертов и выпечки.

Ранее диетолог Антон Поляков заявил, что жаркую погоду следует отказаться от употребления алкоголя, кофе, чая, сладких напитков, соков, газировки и морсов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

