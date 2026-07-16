В Госдуме назвали бытовые ситуации, которые могут привести россиян в суд

Некоторые привычные и на первый взгляд безобидные действия граждан могут привести к серьезным юридическим проблемам, даже если человек не нарушает закон сознательно. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Парламентарий предупредил, что публикация фотографий соседей или чужих автомобилей с номерами в домовых чатах может нарушить право на изображение и привести к распространению персональных данных.

Также с осторожностью стоит относиться к негативным отзывам в интернете, поскольку публичные обвинения в мошенничестве или воровстве без доказательств часто становятся поводом для судебных разбирательств.