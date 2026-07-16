В Госдуме назвали бытовые ситуации, которые могут привести россиян в суд

Некоторые привычные и на первый взгляд безобидные действия граждан могут привести к серьезным юридическим проблемам, даже если человек не нарушает закон сознательно. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Парламентарий предупредил, что публикация фотографий соседей или чужих автомобилей с номерами в домовых чатах может нарушить право на изображение и привести к распространению персональных данных.

Также с осторожностью стоит относиться к негативным отзывам в интернете, поскольку публичные обвинения в мошенничестве или воровстве без доказательств часто становятся поводом для судебных разбирательств.

Юрист сообщил о последствиях продажи мест в очередях на АЗС

Депутат обратил внимание на опасность передачи разблокированного телефона незнакомцам даже на короткое время, так как злоумышленники могут получить доступ к кодам подтверждения и личным сообщениям. Кроме того, покупка дорогих вещей без документов чревата изъятием имущества, если впоследствии выяснится, что оно было похищено.

Ранее адвокат рассказал, можно ли хранить треки иноагентов в личных или открытых плейлистах в соцсетях, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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