В Госдуме назвали бытовые ситуации, которые могут привести россиян в суд
Некоторые привычные и на первый взгляд безобидные действия граждан могут привести к серьезным юридическим проблемам, даже если человек не нарушает закон сознательно. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
Парламентарий предупредил, что публикация фотографий соседей или чужих автомобилей с номерами в домовых чатах может нарушить право на изображение и привести к распространению персональных данных.
Также с осторожностью стоит относиться к негативным отзывам в интернете, поскольку публичные обвинения в мошенничестве или воровстве без доказательств часто становятся поводом для судебных разбирательств.
Депутат обратил внимание на опасность передачи разблокированного телефона незнакомцам даже на короткое время, так как злоумышленники могут получить доступ к кодам подтверждения и личным сообщениям. Кроме того, покупка дорогих вещей без документов чревата изъятием имущества, если впоследствии выяснится, что оно было похищено.
Ранее адвокат рассказал, можно ли хранить треки иноагентов в личных или открытых плейлистах в соцсетях, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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