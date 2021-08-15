Кардиолог предупредил о развитии гипертонии на фоне стресса

Гипертония развивается на фоне хронического стресса, заявил заведующий отделением кардиологии Сергей Иванов в беседе с «Говорит Москва».

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«Хронический стресс является одним из ведущих факторов развития гипертонии. Гипертоническая болезнь — это дисбаланс сердечно-сосудистой системы в ответ на воздействие внешних факторов, в том числе и стресса», — считает медик.

Врач напомнил, что стресс влияет на многие системы организма, от сердечно-сосудистой до иммунной. В связи с этим пациенты, которые испытывают постоянный стресс, часто болеют.

В качестве профилактики и борьбы со стрессом кардиолог рекомендовал чаще делать на работе десятиминутные перерывы и переключаться на другие виды деятельности.

«После работы можно выделить 30–35 минут физическим упражнениям, темповой ходьбе. Это хорошо будет тренировать сердечно-сосудистую систему, уменьшит проявление психоэмоциональных нагрузок, которые были в течение дня, и подготовит человека к ночному сну», — рекомендовал Иванов.

Напомним, россияне в 2021 году стали меньше тревожиться, однако тех, кто испытывает стресс, в стране больше половины. Об этом говорится в исследовании, проведенном холдингом «Ромир».

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