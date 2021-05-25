Россияне рассказали, как борются со стрессом
Россияне перечислили самые действенные способы борьбы со стрессом. Согласно данным исследования, проведенного холдингом «Ромир», в список вошли времяпрепровождения с родственниками и друзьями, кондитерские изделия, а также успокоительные препараты.
Так, самым верным способом в борьбе с тревогой и стрессом респонденты назвали общение с друзьями и близкими – об этом заявили 34% опрошенных (35% мужчин и 34% женщин). В свою очередь, 27% респондентов признались, что в такие моменты едят больше сладкого: предсказуемо среди приверженцев такого способа борьбы со стрессом больше женщин – 29%. Третий самый популярный «антистресс» в России – это успокоительные препараты: они помогают 22% респондентов, среди которых 18% мужчин и 25% женщин.
Также аналитики выяснили, что животные помогают справляться с тревогой 19% опрошенных, алкоголь – 15% респондентов.
Между тем, ранее Роспотребнадзор поручил научно-исследовательским институтам оценить влияние на детей так называемых антистресс-игрушек: поп-ит, симпл-димпл и сквиш. В ведомстве отметили, что эти игрушки, позволяющие снизить напряжение, имели «узконаправленную область применения» и использовались «для нейтроотличных людей с неврологическими расстройствами».
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что потребность издавать щелкающие звуки, а также повторяющиеся движения сжимания-разжимания часто возникает в состоянии стресса.
В ведомстве напомнили, что поп-ит и симп-димпл - это пластиковые или резиновые игрушки с полусферами, при нажатии на которые издаётся щелкающий звук, как воздушно-пузырчатая упаковочная плёнка. Сквиш – это игрушка из синтетических материалов, которая после сжатия принимает прежнюю форму.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 406 / сут.
Умерли
119 тыс.+319 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+6 450 / сут.
- Правительство выделит более 1,8 млрд рублей на завершение строительства больниц в регионах
- «Белавиа» объявила о отмене рейсов в Париж и Лондон
- Mail.ru Group приобрела сервис облачного гейминга Playkey
- Мэр Нижневартовска сообщил об отставке
- Замминистра сельского хозяйства Якутии подозревают в получении крупной взятки
- Мурашко рассказал, когда ситуация с COVID-19 в России изменится кардинально
- Байден поручил разработать ответ на инцидент с Ryanair
- В Ростове-на-Дону загорелся склад на площади 1000 кв. м
- Синоптики рассказали о погоде в Москве 25 мая
- Володин оценил идею заменить трудовых мигрантов осужденными
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru