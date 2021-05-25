Россияне рассказали, как борются со стрессом

Россияне перечислили самые действенные способы борьбы со стрессом. Согласно данным исследования, проведенного холдингом «Ромир», в список вошли времяпрепровождения с родственниками и друзьями, кондитерские изделия, а также успокоительные препараты.

Так, самым верным способом в борьбе с тревогой и стрессом респонденты назвали общение с друзьями и близкими – об этом заявили 34% опрошенных (35% мужчин и 34% женщин). В свою очередь, 27% респондентов признались, что в такие моменты едят больше сладкого: предсказуемо среди приверженцев такого способа борьбы со стрессом больше женщин – 29%. Третий самый популярный «антистресс» в России – это успокоительные препараты: они помогают 22% респондентов, среди которых 18% мужчин и 25% женщин.

Также аналитики выяснили, что животные помогают справляться с тревогой 19% опрошенных, алкоголь – 15% респондентов.