Россияне рассказали, как борются со стрессом

Россияне перечислили самые действенные способы борьбы со стрессом. Согласно данным исследования, проведенного холдингом «Ромир», в список вошли времяпрепровождения с родственниками и друзьями, кондитерские изделия, а также успокоительные препараты.

Так, самым верным способом в борьбе с тревогой и стрессом респонденты назвали общение с друзьями и близкими – об этом заявили 34% опрошенных (35% мужчин и 34% женщин). В свою очередь, 27% респондентов признались, что в такие моменты едят больше сладкого: предсказуемо среди приверженцев такого способа борьбы со стрессом больше женщин – 29%. Третий самый популярный «антистресс» в России – это успокоительные препараты: они помогают 22% респондентов, среди которых 18% мужчин и 25% женщин.

Также аналитики выяснили, что животные помогают справляться с тревогой 19% опрошенных, алкоголь – 15% респондентов.

Россияне стали меньше тревожиться

Между тем, ранее Роспотребнадзор поручил научно-исследовательским институтам оценить влияние на детей так называемых антистресс-игрушек: поп-ит, симпл-димпл и сквиш. В ведомстве отметили, что эти игрушки, позволяющие снизить напряжение, имели «узконаправленную область применения» и использовались «для нейтроотличных людей с неврологическими расстройствами».

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что потребность издавать щелкающие звуки, а также повторяющиеся движения сжимания-разжимания часто возникает в состоянии стресса.

В ведомстве напомнили, что поп-ит и симп-димпл - это пластиковые или резиновые игрушки с полусферами, при нажатии на которые издаётся щелкающий звук, как воздушно-пузырчатая упаковочная плёнка. Сквиш – это игрушка из синтетических материалов, которая после сжатия принимает прежнюю форму.

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ФОТО: @dan_achatz/flickr.com
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