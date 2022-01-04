Академик Бокерия назвал способ продлить жизнь
Пешие прогулки в течение двух часов в неделю могут продлить жизнь человека на шесть-восемь лет. Об этом рассказал президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик Российской академии наук (РАН) Лео Бокерия.
«Американцы провели на десятках миллионов людей исследование, которое показало, что человек, который ходит в неделю два часа, живет на шесть-восемь лет дольше, чем тот, кто ведет сидячий образ жизни. Поэтому ходьба такая популярная, она не требует никаких затрат», — отметил академик в беседе с РИА Новости.
По словам Бокерии, даже на самоизоляции из-за пандемии люди могут вести здоровый образ жизни — правильно питаться, отказаться от алкоголя, заниматься физической активностью.
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