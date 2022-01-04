Академик Бокерия назвал способ продлить жизнь

Пешие прогулки в течение двух часов в неделю могут продлить жизнь человека на шесть-восемь лет. Об этом рассказал президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик Российской академии наук (РАН) Лео Бокерия.

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«Американцы провели на десятках миллионов людей исследование, которое показало, что человек, который ходит в неделю два часа, живет на шесть-восемь лет дольше, чем тот, кто ведет сидячий образ жизни. Поэтому ходьба такая популярная, она не требует никаких затрат», — отметил академик в беседе с РИА Новости.

По словам Бокерии, даже на самоизоляции из-за пандемии люди могут вести здоровый образ жизни — правильно питаться, отказаться от алкоголя, заниматься физической активностью.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РАНЗдоровье
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