Академик Бокерия назвал способ продлить жизнь

«Американцы провели на десятках миллионов людей исследование, которое показало, что человек, который ходит в неделю два часа, живет на шесть-восемь лет дольше, чем тот, кто ведет сидячий образ жизни. Поэтому ходьба такая популярная, она не требует никаких затрат», — отметил академик в беседе с РИА Новости.

По словам Бокерии, даже на самоизоляции из-за пандемии люди могут вести здоровый образ жизни — правильно питаться, отказаться от алкоголя, заниматься физической активностью.

