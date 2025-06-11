«Где реакция?»: Останина призвала Роспотребнадзор проверить мороженое с таурином
Госдуме с большим трудом удалось добиться запрета продажи детям энергетиков, непонятно, почему еще не было проверки в отношении мороженого с этой добавкой, заявила НСН Нина Останина.
По поводу продажи детям мороженного с таурином и кофеином необходимо обращаться в Роспотребнадзор с требованием провести проверку этого продукта, так как вред этих компонентов для детей уже доказан. Об этом в беседе с НСН рассказала глава думского комитета по защите семьи и детей Нина Останина.
Ранее глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова призвала обратить внимание на продажу несовершеннолетним мороженого с содержанием кофеина и таурина. Соответствующее обращение она направила министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву, пишут РИА Новости. Останина удивилась, почему запрос был направлен в МВД, а не в Роспотребнадзор.
«А что сделает Колокольцев? Все лотки с мороженым арестует? Мы давно говорим о необходимости соответствия всей продукции ГОСТам. Поэтому в данном случае вопрос к Роспотребнадзору. Надо направить им задание, чтобы они выявили, насколько содержащийся в мороженом кофеин и таурин влияет на здоровье детей, потому что просто так нам запретить никто ничего не даст. С моей точки зрения, конечно, маленьким детям ни таурин, ни кофеин не рекомендован. У нас в образовательных организациях запрещена продажа кофе и прочих продуктов, которые могут нанести ущерб здоровью детей. Давным-давно это уже во всех нормах СанПиНа закреплено. Странно, что отсутствует реакция Роспотребнадзора», - рассказала она.
Останина подчеркнула, что вред энергетических напитков, а именно таурина в их составе был уже доказан, поэтому нужно обращаться не только к Роспотребнадзору, но и к производителям.
«Когда мы хотели запретить энергетики, нам упорно говорили, что у нас нет исследований. Как оказалось, во всех странах мира исследования есть, а у нас нет. В конечном итоге Минздрав согласился с нами, что энергетики наносят ущерб здоровью детей. Поэтому обязательно нужно обратиться, с одной стороны, к производителям, чтобы они все-таки отказались от такого рода компонентов в составе этого продукта для детей, а с другой – к Роспотребнадзору», - подытожила она.
Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон о введении штрафов до 500 тысяч рублей за продажу безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе, энергетиков детям, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru