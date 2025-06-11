По поводу продажи детям мороженного с таурином и кофеином необходимо обращаться в Роспотребнадзор с требованием провести проверку этого продукта, так как вред этих компонентов для детей уже доказан. Об этом в беседе с НСН рассказала глава думского комитета по защите семьи и детей Нина Останина.

Ранее глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова призвала обратить внимание на продажу несовершеннолетним мороженого с содержанием кофеина и таурина. Соответствующее обращение она направила министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву, пишут РИА Новости. Останина удивилась, почему запрос был направлен в МВД, а не в Роспотребнадзор.

«А что сделает Колокольцев? Все лотки с мороженым арестует? Мы давно говорим о необходимости соответствия всей продукции ГОСТам. Поэтому в данном случае вопрос к Роспотребнадзору. Надо направить им задание, чтобы они выявили, насколько содержащийся в мороженом кофеин и таурин влияет на здоровье детей, потому что просто так нам запретить никто ничего не даст. С моей точки зрения, конечно, маленьким детям ни таурин, ни кофеин не рекомендован. У нас в образовательных организациях запрещена продажа кофе и прочих продуктов, которые могут нанести ущерб здоровью детей. Давным-давно это уже во всех нормах СанПиНа закреплено. Странно, что отсутствует реакция Роспотребнадзора», - рассказала она.