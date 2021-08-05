Кардиолог дала советы метеочувствительным москвичам
О защите от недомогания во время колебаний атмосферного давления рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева. Об этом пишет «Мослента».
По словам медика, больше всего страдают от переменчивой погоды люди, у которых есть вегетососудистая дистония. У них нарушен тонус сосудов. Таким пациентам нужно хотя бы раз в 6 месяцев проходить терапию и месячными курсами пить препараты. По мнению врача, из-за перепадов атмосферного давления у них могут начаться мигрени, головокружения и даже боли в области сердца.
Маршинцева добавила, что некоторым метеочувствительным россиянам, которых перепады давления беспокоят особенно сильно, даже приходится менять место жительства или, как минимум, уезжать в отпуск в южные страны.
В период неустойчивой погоды кардиолог рекомендует добавлять в рацион больше магния. Этим витамином славится печень трески и курага.
Ранее стало известно, что на Москву надвигается ливень с грозой.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,4 млн+67 719 / сут.
Умерли
163 тыс.+2 372 / сут.
Выздоровели
5,7 млн+59 429 / сут.
- Суд вынес обвинительный приговор в отношении Калви и Дельпаля
- МКС поменяла ориентацию после инцидента с модулем «Наука»
- Россиянка Анжелика Сидорова взяла серебро Олимпиады-2020 в прыжках с шестом
- Суд Украины арестовал 13 российских самолетов за полеты в Крым
- Россиян предупредили о риске утонуть в мусоре
- Россия превзошла по медалям свой результат на Олимпиаде-2016 в Рио
- Мишустин назначил нового торгового представителя России в Швейцарии
- В Минстрое заявили о стабилизации цен на стройматериалы в России
- Захарова заявила, что Зеленский перешел все «красные линии»
- Белоруссия заявила о наращивании сил НАТО у своих границ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru