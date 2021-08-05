Кардиолог дала советы метеочувствительным москвичам

О защите от недомогания во время колебаний атмосферного давления рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева. Об этом пишет «Мослента».

По словам медика, больше всего страдают от переменчивой погоды люди, у которых есть вегетососудистая дистония. У них нарушен тонус сосудов. Таким пациентам нужно хотя бы раз в 6 месяцев проходить терапию и месячными курсами пить препараты. По мнению врача, из-за перепадов атмосферного давления у них могут начаться мигрени, головокружения и даже боли в области сердца.

Маршинцева добавила, что некоторым метеочувствительным россиянам, которых перепады давления беспокоят особенно сильно, даже приходится менять место жительства или, как минимум, уезжать в отпуск в южные страны.

В период неустойчивой погоды кардиолог рекомендует добавлять в рацион больше магния. Этим витамином славится печень трески и курага.

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