На Москву надвигается ливень с грозой

А ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфан рассказал, что синоптическая осень в Москве наступает в третьей декаде августа и длится до 15 октября, после чего наступает предзимье.

По его словам, естественные синоптические сезоны связаны с изменением циркуляции атмосферы, которое определяется различием температурных режимов океанов и континентов.

При этом синоптик отметил, что дата наступления синоптической осени может сдвигаться на 10 дней, а в отдельных случаях — на две недели.

