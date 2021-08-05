На Москву надвигается ливень с грозой

Синоптики пообещали москвичам ливень с грозой. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что осадки в столичном регионе ожидаются вечером в четверг, 5 августа.

«Во второй половине дня – после 15 часов – по западу начнутся дожди, вечером это ливень с грозой, выпадет до 3-5 миллиметров осадков. Ветер южной четверти, 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Тем не менее, воздух успеет прогреться до +23… +25 градусов в Москве, и по области до плюс 21-26», - заявил РИА Новости специалист.

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А ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфан рассказал, что синоптическая осень в Москве наступает в третьей декаде августа и длится до 15 октября, после чего наступает предзимье.

По его словам, естественные синоптические сезоны связаны с изменением циркуляции атмосферы, которое определяется различием температурных режимов океанов и континентов.

При этом синоптик отметил, что дата наступления синоптической осени может сдвигаться на 10 дней, а в отдельных случаях — на две недели.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:Евгений ТишковецСиноптикиПогода В Москве
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