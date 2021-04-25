Кардиолог дал рекомендации для страдающих от магнитных бурь

«Если вспышки на Солнце очень сильные, повышается опасность обострения у тех, кто подвержен неврологическим и сердечно-сосудистым заболеваниям, а также ревматическим», - пояснил ученый.

Гибинский рекомендовал своевременно измерять давление и в случае необходимости пить лекарства. Также, по его мнению, во время магнитных бурь следует исключить физические нагрузки и стрессовые ситуации, пишут «Известия».

Новая магнитная буря на фоне выброса солнечной энергии, по данным Центра прогнозов космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований, произойдет на Земле 25 апреля.

