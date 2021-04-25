Кардиолог дал рекомендации для страдающих от магнитных бурь
Как уберечь организм от негативного воздействия магнитных бурь, рассказал директор ГБУС СО Уральского института кардиологии Ян Габинский в беседе с URA.RU.
«Если вспышки на Солнце очень сильные, повышается опасность обострения у тех, кто подвержен неврологическим и сердечно-сосудистым заболеваниям, а также ревматическим», - пояснил ученый.
Гибинский рекомендовал своевременно измерять давление и в случае необходимости пить лекарства. Также, по его мнению, во время магнитных бурь следует исключить физические нагрузки и стрессовые ситуации, пишут «Известия».
Новая магнитная буря на фоне выброса солнечной энергии, по данным Центра прогнозов космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований, произойдет на Земле 25 апреля.
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