Кардиолог дал рекомендации для страдающих от магнитных бурь

Как уберечь организм от негативного воздействия магнитных бурь, рассказал директор ГБУС СО Уральского института кардиологии Ян Габинский в беседе с URA.RU.

Врач дала рекомендации для страдающих от магнитных бурь

«Если вспышки на Солнце очень сильные, повышается опасность обострения у тех, кто подвержен неврологическим и сердечно-сосудистым заболеваниям, а также ревматическим», - пояснил ученый.

Гибинский рекомендовал своевременно измерять давление и в случае необходимости пить лекарства. Также, по его мнению, во время магнитных бурь следует исключить физические нагрузки и стрессовые ситуации, пишут «Известия».

Новая магнитная буря на фоне выброса солнечной энергии, по данным Центра прогнозов космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований, произойдет на Земле 25 апреля.

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Фото: maxpixel.net
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