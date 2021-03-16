Врач дала рекомендации для страдающих от магнитных бурь
В четверг 18 марта, а также в пятницу 19 марта в Москве и области ожидается магнитная буря. О том, как справиться с последствиями этого природного явления, сообщает заведующая отделением восстановительного лечения Видновской больницы Светлана Малиновская.
Специалист рекомендовала жителям региона больше отдыхать, а также перенести решение серьезных вопросов на другой день. По ее словам, в такие дни необходимо уделять особое внимание своему питанию, а также практиковать умеренные физические нагрузки и чаще проветривать комнату.
Врач напомнила, что здоровая пища может предотвратить скачок артериального давления. По данным Малиновской, во время магнитной бури можно есть фрукты с высоким содержанием витамина С, ягоды, орехи, сухофрукты и цельнозерновой хлеб.
В эфире "Радио 1" Малиновская подчеркнула, что в такую погоду нельзя пить алкоголь, а кофе и чай лучше заменить на воду и травяные настои. Она добавила, что от негативных погодных условий больше всего страдают пожилые люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также подростки.
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