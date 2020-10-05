Путин поздравил Кадырова с днем рождения

В конце сентября Институт мира и развития выдвинул Кадырова на международную премию мира, учрежденную Институтом.

Институт мира и развития — организация, имеющая статус специального наблюдателя при ООН с 2009 года. Ее зарегистрировали в Брюсселе. Организация отметила «особый вклад» главы Чечни в развитие международных отношений, гуманитарных и образовательных программ, а также межконфессиональных отношений.

У главы Чечни имеется множество наград, включая звание Героя России. В прошлом году Всемирная исламская лига присвоила Кадырову титул «Герой ислама», он также является кавалером высшей награды Палестины – ордена «Звезда Иерусалима».

С 2012 года глава Чечни является хранителем священных реликвий пророка Мухаммеда. Без его согласия вещи, принадлежавшие пророку, не могут вывозить за пределы мест их постоянного хранения. Также Кадыров является постоянным хранителем замка с ключом от двери главной мусульманской святыни — священной Каабы.

