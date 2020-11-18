Кабмин выделил более 197 млн рублей на выездные бригады медиков

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Минздрав РФ получит средства на создание мобильных выездных бригад медиков, сообщает пресс-служба кабмина.

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что «для создания и обеспечения мультидисциплинарных бригад в целях оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией в субъектах России», министерству выделено 197 901 900 рублей.

Также в распоряжении сказано, что на организационно-методическое обеспечение мероприятий по профилактике и борьбе с распространением коронавируса будет выделено более 2 млн рублей.

Ранее глава кабмина отметил, что в малых городах вплотную столкнулись с нехваткой медперсонала. Для обеспечения качественной медпомощи будут сформированы бригады, которые направят в регионы для помощи больным с COVID-19, а также для оказания помощи пациентам, «по тем врачебным специальностям, которых на местах не хватает».

В состав мобильных бригад войдут специалисты мединститутов и клиник, где есть серьёзная научная школа и обширная практика, например, Центр имени Пирогова или Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии Минздрава РФ.

