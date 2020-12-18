Кабмин выделил 2,78 млрд руб. на лекарства для амбулаторных больных коронавирусом
Российское правительство решило выделить дополнительно 2,78 млрд руб. на лекарства для амбулаторных больных COVID-19, сообщает «Коммерсант».
Данное решение позволит получить препараты не менее 353 тыс. российским пациентам. Деньги будут направлены из резервного фонда кабмина. 15 декабря правительство продлило выдачу бесплатных лекарств для пациентов с коронавирусом, которые лечатся на дому под наблюдением врачей.
Напомним, президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции заявил, что нужно разобраться, почему в некоторых регионах нет бесплатных лекарств от коронавируса.
«Где деньги? Вот это меня тоже очень интересует. Средства на борьбу с коронавирусом в регионах уже выделены. На бесплатные лекарства для амбулаторных больных направлено пять миллиардов рублей», - отметил глава государства.
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