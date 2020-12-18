Кабмин выделил 2,78 млрд руб. на лекарства для амбулаторных больных коронавирусом

Напомним, президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции заявил, что нужно разобраться, почему в некоторых регионах нет бесплатных лекарств от коронавируса.

«Где деньги? Вот это меня тоже очень интересует. Средства на борьбу с коронавирусом в регионах уже выделены. На бесплатные лекарства для амбулаторных больных направлено пять миллиардов рублей», - отметил глава государства.

