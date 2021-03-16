Кабмин внесет в Думу законопроект о включении прививки от ковида в нацкалендарь

Правительство России скоро внесет на в Госдуму законопроект о включении в национальный календарь профилактических прививок вакцинацию против коронавируса, приводит ТАСС слова главы Минздрава РФ Михаила Мурашко.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что южноафриканский штамм коронавируса добрался до России.

Ранее вирусологи пришли к выводу, что выявленные в ЮАР, Бразилии и Великобритании мутации SARS-CoV-2 увеличивают заразность вируса до восьми раз.

