Кабмин внесет в Думу законопроект о включении прививки от ковида в нацкалендарь
16 марта 202110:20
Правительство России скоро внесет на в Госдуму законопроект о включении в национальный календарь профилактических прививок вакцинацию против коронавируса, приводит ТАСС слова главы Минздрава РФ Михаила Мурашко.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что южноафриканский штамм коронавируса добрался до России.
Ранее вирусологи пришли к выводу, что выявленные в ЮАР, Бразилии и Великобритании мутации SARS-CoV-2 увеличивают заразность вируса до восьми раз.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru