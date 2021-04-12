Кабмин одобрил включение прививки от COVID-19 в перечень профилактических

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила для дальнейшего рассмотрения на заседании кабмина законопроект, который предполагает включение прививки против коронавируса в перечень профилактических прививок, сообщает пресс-служба фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Первый вице-спикер палаты Александр Жуков назвал это решение очень важным и выразил уверенность, что законопроект «быстро поступит в Госдуму для скорейшего рассмотрения».

Отмечается, что в случае принятия закона на реализацию его положений на 2021-2023 годы дополнительно потребуется 75,8 миллиона рублей из федерального бюджета.

Ранее в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) рассказали, что был получен патент на лекарственное средство «МИР-19», которое было разработано для профилактики и лечения коронавируса, сообщает Ura.ru. Новый препарат предназначен для ингаляции, а его действие направлено на блокировку репродукции вируса.





