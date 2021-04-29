«Известия»: кабмин попросили ускорить закупки жизненно важных лекарств

Союз предлагает Минздраву производить закупки уникальных препаратов, у которых нет аналогов по международному непатентованному наименованию, минуя аукцион. В противном случае аукцион без конкурентов превращается в формальную процедуру, на что уходит до одного месяца.

Также ВСП предлагает внести изменения в процедуру дозакупки медицинских препаратов, увеличив их число при исполнении контракта на 30% от первоначально предусмотренного.

Минздрав намерен рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство, если инициативу поддержит кабмин с учетом мнения Минфина и ФАС.

Ранее правительство РФ утвердило порядок закупки препаратов и медицинских изделий для детей со сложными и редкими заболеваниями, которых поддерживает созданный по указу президента РФ фонд «Круг добра». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

