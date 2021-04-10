Правительство РФ утвердило порядок закупки лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями
Правительство РФ утвердило порядок закупки препаратов и медицинских изделий для детей со сложными и редкими заболеваниями, которых поддерживает созданный по указу президента РФ фонд «Круг добра». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.
Потребность в лекарствах будет определяться экспертным советом фонда на основе заявок от властей регионов. Минздрав, подведомственные ему учреждения и сам «Круг добра» смогут закупать необходимые препараты. Также фонд будет следить за поставками лекарств, перераспределяя их при необходимости.
В постановлении премьер-министра отмечается, что препараты для детей на амбулаторном лечении планируют выдавать непосредственно в медучреждении или же в аптеке по бесплатному рецепту.
Кроме того, распоряжением премьера утверждены правила работы специального информационного ресурса, который будет собирать заявки регионов на получение лекарств для детей и соответствующие заявления родителей. Также на портале разместят перечень заболеваний, с которыми работает «Круг добра».
Отмечается, что ресурс войдет в состав единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.
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