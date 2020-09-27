Израиль и Великобритания фиксируют рекордные показатели заболеваемости COVID-19

Власти Израиля и Великобритании фиксируют рекордные показатели заболеваемости коронавирусом и ужесточают меры борьбы с заболеванием. Такие данные приводит оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Туризм в условиях угрозы второй волны пандемии

В Израиле на фоне общего карантина «на всех рабочих местах, кроме жизненно необходимых» прекращена трудовая деятельность. Жителям нельзя удаляться от дома более чем на один километр без уважительной причины и средств защиты. За нарушение требований их оштрафуют на 500 шекелей (11 061 рубля).

По официальным данным, в Израиле за сутки число выявленных больных COVID-19 превышает 9 тысяч человек. В Великобритании - 6 874 инфицированных. Это самый высокий суточный показатель с начала пандемии. Заболеваемость COVID-19 растет рекордными темпами в ФРГ, Нидерландах и Грузии. В Бельгии рост заражений составил 40%.

Во многих странах вводят ограничения на работу баров, ресторанов и других заведений – в Греции, в Канаде и ОАЭ.

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ФОТО: pixabay.com
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