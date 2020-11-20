Из аптек исчезли противовоспалительные лекарствах на основе метилпреднизолона

В аптеках Москвы и Подмосковья зафиксирован дефицит медицинских препаратов на основе метилпреднизолона, который применяется при многих заболеваниях, в том числе при лечении коронавируса, сообщает РБК.

В настоящее время в России глюкокортикостероиды принимают миллионы людей с ревматическими заболеваниями. Сегодня эти препараты используют для лечения COVID-19, и они фактически пропали из аптек. Из-за резкой отмены препарата пациентам грозит не только обострение основных заболеваний, но и тяжелое поражения внутренних органов.