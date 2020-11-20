Из аптек исчезли противовоспалительные лекарствах на основе метилпреднизолона

В аптеках Москвы и Подмосковья зафиксирован дефицит медицинских препаратов на основе метилпреднизолона, который применяется при многих заболеваниях, в том числе при лечении коронавируса, сообщает РБК.

В настоящее время в России глюкокортикостероиды принимают миллионы людей с ревматическими заболеваниями. Сегодня эти препараты используют для лечения COVID-19, и они фактически пропали из аптек. Из-за резкой отмены препарата пациентам грозит не только обострение основных заболеваний, но и тяжелое поражения внутренних органов.

В России создан центр по обеспечению лекарствами граждан

53% пациентов, опрошенных Российской ревматологической ассоциацией «Надежда», сообщили, что даже по льготе их получить в поликлинике не удалось.

Напомним, общероссийский народный фронт опросил 3,5 тысячи российских аптек и сообщил о дефиците противовирусных и лекарств от коронавируса. По данным ОНФ, в 85% торговых точек не хватает «Фавипиравира», в 73% нет антибиотика «Левофлоксацина», 45% аптек жалуются на отсутствие антикоагулянтов — препаратов, влияющих на свертываемость крови.

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