Итальянские эксперты обнаружили новую мутацию COVID-19
В городе Брешиа в Италии ученые обнаружили новую разновидность коронавируса — нигерийский штамм, сообщает агентство ANSA со ссылкой на президента Итальянского общества вирусологов Арнальдо Карузо.
«Впервые в Италии мы выделили штамм, несущий мутации, которые вызывают озабоченность, поскольку они могут быть устойчивыми к доступным сегодня вакцинам против COVID-19», — сообщил он.
Также днем ранее эксперты из Швеции выявили мутацию COVID-19 у новорожденного ребенка, у матери которого диагностировали коронавирус, пишут «Известия».
Ученые из ЮАР провели эксперименты с лабораторным вирусом, содержащим мутации, аналогичные южноафриканскому штамму SARS-CoV-2, и выяснили, что он устойчив к нейтрализации при воздействии антител COVID-19 или плазмы выздоравливающих пациентов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru