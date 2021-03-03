Итальянские эксперты обнаружили новую мутацию COVID-19

В городе Брешиа в Италии ученые обнаружили новую разновидность коронавируса — нигерийский штамм, сообщает агентство ANSA со ссылкой на президента Итальянского общества вирусологов Арнальдо Карузо.

«Впервые в Италии мы выделили штамм, несущий мутации, которые вызывают озабоченность, поскольку они могут быть устойчивыми к доступным сегодня вакцинам против COVID-19», — сообщил он.

Стало известно о выявленных у россиян мутациях коронавируса

Также днем ранее эксперты из Швеции выявили мутацию COVID-19 у новорожденного ребенка, у матери которого диагностировали коронавирус, пишут «Известия».

Ученые из ЮАР провели эксперименты с лабораторным вирусом, содержащим мутации, аналогичные южноафриканскому штамму SARS-CoV-2, и выяснили, что он устойчив к нейтрализации при воздействии антител COVID-19 или плазмы выздоравливающих пациентов.

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ФОТО: Роспотребнадзор
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