Итальянские эксперты обнаружили новую мутацию COVID-19

В городе Брешиа в Италии ученые обнаружили новую разновидность коронавируса — нигерийский штамм, сообщает агентство ANSA со ссылкой на президента Итальянского общества вирусологов Арнальдо Карузо.

«Впервые в Италии мы выделили штамм, несущий мутации, которые вызывают озабоченность, поскольку они могут быть устойчивыми к доступным сегодня вакцинам против COVID-19», — сообщил он.