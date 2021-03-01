Стало известно о выявленных у россиян мутациях коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что у россиян выявлено 3,5 тысячи мутаций коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным она уточнила, что все мутации «фактически однонуклеотидные, нейтральные» и не имеют значения для течения коронавирусной инфекции.
По словам Скворцовой эти мутации «единично представленные».
«За исключением семи мутаций, распространённость которых превышает 5% в нашей популяции. Из них четыре – в S-белке в шипообразном, но ни одна из них не в рецепторном домене», - отметила глава ФМБА.
Скворцова добавила, что российские вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» «хорошо действуют» против выявленных мутаций.
Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что около 6% россиян имеют иммунитет к коронавирусу, сообщает «Свободная пресса». По его словам, это 8-9 миллионов человек.
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