Исследование: Алкоголь не помогает человеку лучше спать ночью

Эксперты говорят, что после бокала вина или пива человек не сможет как следует отдохнуть и выспаться, так как спиртное прерывает быструю фазу сна, необходимую для восстановления мозга.



Также ученые советуют либо совсем отказаться от выпивки, либо употреблять последний бокал за два-три часа до отхода ко сну.

Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что российская винодельческая отрасль пока не достигла объемов, способных в полной мере удовлетворить запросы потребителя.

