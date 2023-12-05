Исследование: Алкоголь не помогает человеку лучше спать ночью

Алкоголь не помогает человеку лучше спать ночью, сообщает Daily Mail со ссылкой на специалиста по зависимостям Яна Гамильтон и исследовательницу алкоголя и табака Мелиссу Олдхэм.

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Эксперты говорят, что после бокала вина или пива человек не сможет как следует отдохнуть и выспаться, так как спиртное прерывает быструю фазу сна, необходимую для восстановления мозга.

Также ученые советуют либо совсем отказаться от выпивки, либо употреблять последний бокал за два-три часа до отхода ко сну.

Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что российская винодельческая отрасль пока не достигла объемов, способных в полной мере удовлетворить запросы потребителя.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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