Искусственный интеллект: для чего он нужен врачу и пациенту

Программа работает таким образом, что врач после осмотра пациента вносит все данные в электронную медицинскую карту. После этого искусственный интеллект предлагает наиболее вероятные диагнозы, а главное - дает врачу подсказку, какие необходимо назначить исследования для подтверждения диагноза. Врач имеет право не согласиться с выводами системы и выбрать другой диагноз.

Система сформирует направления на диагностику, необходимую для подтверждения предварительного диагноза, который выбрал медик.

По мнению Лысенко, такая система позволяет в десять раз ускорить формирование направлений, это удобно и для врача, и для пациента. Специалист отметила, что программа поддержки принятия врачебных решений особенно полезна для неопытных специалистов.

Ранее россиянам рассказали, как вести себя после вакцинации от коронавируса, передает РИА ФАН.



