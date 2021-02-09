Искусственный интеллект: для чего он нужен врачу и пациенту
Система поддержки принятия врачебных решений позволяет медикам оперативнее определиться с диагнозом и вовремя заметить даже малозаметные признаки болезни, сообщила главный врач ГКБ №52, председатель междисциплинарной рабочей группы по разработке и внедрению системы поддержки принятия врачебных решений Марьяна Лысенко.
«Система поддержки принятия врачебных решений - это часть единой цифровой платформы здравоохранения, созданной в Москве, и надежный помощник для врачей, позволяющий экономить время специалиста», - рассказала она в беседе с АГН «Москва».
Программа работает таким образом, что врач после осмотра пациента вносит все данные в электронную медицинскую карту. После этого искусственный интеллект предлагает наиболее вероятные диагнозы, а главное - дает врачу подсказку, какие необходимо назначить исследования для подтверждения диагноза. Врач имеет право не согласиться с выводами системы и выбрать другой диагноз.
Система сформирует направления на диагностику, необходимую для подтверждения предварительного диагноза, который выбрал медик.
По мнению Лысенко, такая система позволяет в десять раз ускорить формирование направлений, это удобно и для врача, и для пациента. Специалист отметила, что программа поддержки принятия врачебных решений особенно полезна для неопытных специалистов.
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