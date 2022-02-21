«Ингосстрах» совместно с «Медси» запустили дистанционное открытие больничных

Застрахованным по ДМС в компании «Ингосстрах» россиянам стали доступны онлайн-больничные совместно с сетью частных клиник «Медси».

В компании уточнили, что дополнительная плата за расширение программы не потребуется. При этом помощь будет оказываться независимо от региона, в котором находится пользователь.

Заместитель генерального директора по ДМС компании «Ингосстрах» Дмитрий Попов подчеркнул, что решение было принято для помощи клиентам в условиях сложной эпидемической ситуации в стране.

«Для «Ингосстраха» как компании, которая поставила главный стратегический приоритет на оказание качественных медицинских услуг вне зависимости от сложных внешних обстоятельств, возможность обеспечения требуемого сервиса во взаимодействии с самыми передовыми клиниками, такими, как сеть «Медси» - важнейший фокус работы в сегменте ДМС», - отметил Попов.

Со своей стороны, директор по цифровой трансформации «Медси» Александр Пилипчук подчеркнул, что компания остается лидером на рынке телемедицины.

«Наш проект очень важен для развития телемедицинского направления, он позволит обеспечить доступность оказания помощи в любом регионе России. Пациенты смогут оперативно получить консультацию специалиста и оформить электронный больничный по ОРВИ и COVID-19 через приложение SmartMed, что особенно важно в условиях непростой эпидемиологической ситуации», - пояснил представитель компании.

Директор департамента по работе со страховыми клиентами ГК «Медси» Анна Смирнова добавила, что онлайн-технологии уже доказали свою эффективность в условиях пандемии при невозможности посетить врача лично.

«Мы хотим, чтобы возможности площадки SmartMed были использованы и в обычных условиях для клиентов страховых компаний, которые активно работают с клиниками «Медси». Доступность телемедицинских консультаций пока еще остается конкурентным преимуществом для страховых компаний в привлечении клиентов, но в скором времени это станет обязательным продуктом каждого страхового пакета», - заключила Смирнова.

