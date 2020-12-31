Инфекционист рассказала, когда россияне вернутся к нормальной жизни

Если к осени следующего года вакцину получат как минимум 50% россиян, то страна вернется к более или менее прежнему образу жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Международной Ассоциации специалистов в области инфекций Ирину Шестакову.

В этом случае, по ее словам, резко уменьшится количество новых случаев заболевания COVID-19, после чего разгрузится система здравоохранения, а граждане страны войдут «в привычный свой режим».