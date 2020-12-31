Инфекционист рассказала, когда россияне вернутся к нормальной жизни
Если к осени следующего года вакцину получат как минимум 50% россиян, то страна вернется к более или менее прежнему образу жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Международной Ассоциации специалистов в области инфекций Ирину Шестакову.
В этом случае, по ее словам, резко уменьшится количество новых случаев заболевания COVID-19, после чего разгрузится система здравоохранения, а граждане страны войдут «в привычный свой режим».
Ранее Шестакова сообщила, что усиление ограничений стоит обдумывать только на основе возможных тенденций: сразу после праздников следует принимать решение по усилениям или послаблениям.
«Просто взять и все закрыть - согласитесь, люди тоже устают от этого. А когда устают, делают все больше и больше ошибок», - отметила она.
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