Инфекционист рассказал о риске новой волны COVID-19

Предстоящей весной в России ожидается всплеск коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-инфекциониста Евгения Тимакова.

По его словам, рост придется на середину апреля. Эксперт предупредил, что преждевременный отказ от ограничений, в том числе и масок, грозит массовым характером заболеваемости. Кроме того, как отметил врач, в конце зимы у населения снизится иммунитет и начнутся «ОРВИ, весенний авитаминоз, определенное депрессивное состояние, связанное и с ограничительными мероприятиями, и с экономической ситуацией, плюс отсутствие солнца».

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Тимаков считает, что всё это приведет к росту заболеваемости коронавирусом. «Он все равно будет. Но вопрос в том, будет он небольшой, и мы его пройдем незаметно, или он будет с массовым заболеванием», - отметил инфекционист.

В Роспотребнадзоре также не исключили роста заболеваемости COVID-19 весной. Об этом сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она уточнила, что весенний и осенний периоды наиболее комфортны для распространения коронавируса.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирус
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