Инфекционист рассказал о риске новой волны COVID-19

Тимаков считает, что всё это приведет к росту заболеваемости коронавирусом. «Он все равно будет. Но вопрос в том, будет он небольшой, и мы его пройдем незаметно, или он будет с массовым заболеванием», - отметил инфекционист.

В Роспотребнадзоре также не исключили роста заболеваемости COVID-19 весной. Об этом сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она уточнила, что весенний и осенний периоды наиболее комфортны для распространения коронавируса.

