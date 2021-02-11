Собянин заявил, что Москва переживёт возможный всплеск заболеваемости COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что потенциальный всплеск заболеваемости короновирусом в столице не будет критичным, сообщает ТАСС.

«Мы его переживём и дальше будем выходить из пандемии, заниматься привычными делами и вести привычный образ жизни», - сказал градоначальник.

Собянин выразил надежду, что судя «по динамике и по количеству переболевших», а также с учётом возможности вакцинироваться, тренд на улучшение ситуации с COVID-19 в Москве «будет продолжаться».

Ранее мэр Москвы заявил, что эпидемиологическая ситуация «показывает постоянное улучшение» и что в городе ещё на треть сократят число больничных коек для пациентов с коронавирусом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусСергей СобянинМосква
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