Собянин заявил, что Москва переживёт возможный всплеск заболеваемости COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что потенциальный всплеск заболеваемости короновирусом в столице не будет критичным, сообщает ТАСС.
«Мы его переживём и дальше будем выходить из пандемии, заниматься привычными делами и вести привычный образ жизни», - сказал градоначальник.
Собянин выразил надежду, что судя «по динамике и по количеству переболевших», а также с учётом возможности вакцинироваться, тренд на улучшение ситуации с COVID-19 в Москве «будет продолжаться».
Ранее мэр Москвы заявил, что эпидемиологическая ситуация «показывает постоянное улучшение» и что в городе ещё на треть сократят число больничных коек для пациентов с коронавирусом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru